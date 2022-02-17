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Абхазия Информ

«ОТДЫХ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ». БЛОГЕР ИЗ РОССИИ ПОЯСНИЛА, ГДЕ В АБХАЗИИ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ «СЛЕДЫ ТУРЦИИ»

Новости Четверг, 17 февраля 2022 16:47
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«ОТДЫХ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ». БЛОГЕР ИЗ РОССИИ ПОЯСНИЛА, ГДЕ В АБХАЗИИ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ «СЛЕДЫ ТУРЦИИ»

Cухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. Гостеприимная Абхазия испытывает небывалый подъем туризма, пишет автор блога «Эксперт Бо» на Яндекс.Дзен. Многие гости республики с удивлением отмечают, что здесь можно встретить хоть и небольшие, но следы Турции.

Например, полюбившиеся туристам отели высшего класса на турецких курортах, имеются и в Абхазии. В одном из отелей Сухума, где «отдых по высшему разряду», можно отведать завтрак от бельгийского шеф-повара, а пятизвездочный комплекс в Гагре порадует отличным бассейном и ухоженным пляжем.

Также два пляжа, что в 5 километрах от Сухума, отвечают всем турецким стандартам, отмечает автор. 

«Была только на Мокко в мае, лежак 200 рублей, туалет и душ бесплатно, есть кафе, автобусная остановка прямо у входа на пляж. Также слышала о песчаных пляжах Пицунды (но личного опыта пока нет). Остальные вроде все галечные, но тоже можно найти с хорошим входом. Достаточно пустынны пляжи в Цандрипше»,  пояснила блогер.

Что же касается природных достопримечательностей, а это и Рица, и водопады, и горы, и морские прогулки с дельфинами, и древние храмы и крепости, то Абхазия ничем не уступает Турции, продолжает автор.

Любопытен тот факт, что если обратить внимание на прилавки магазинов, то в республике можно найти много турецких товаров, начиная от популярных сладостей, кофе и чая, заканчивая турецким хлопком.

«В Сухуме есть торговые улочки с турецкими магазинами», – сообщает блогер, поясняя, что девушки из ее компании «тоже приоделись, вполне качественный фабричный отшив и турецкий хлопок бесподобен (купили джинсы за 2000 рублей и платье-рубашку за 1500 рублей)».

Свой блог девушка завершила советом попробовать на набережной Сухума популярный турецкий кофе.

https://newkuban.ru/news/160252136/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 17 февраля 2022 16:51

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