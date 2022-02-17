ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ОБОЙДУТСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ В 20 МЛН РУБЛЕЙ
Cухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия.
Основная сумма расходов – стимулирование работников участковых и избирательных комиссий, отметил он.
Всего было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.
Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.
Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, голосование будет проходить в 35 избирательных округах.
Списки и номера избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения избирательных комиссий.
Количество избирательных округов: 35.
Предварительное количество избирателей: 133 640 чел.
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Избирательный округ №1 (Новый район):
Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, д. 3.
В границах: с юга: вдоль железной дороги; с востока до улицы Аргун; с запада до границы с Сухумским районом; с севера – улица Агрба четная сторона; с востока – улица Киараз с №14 по №20 включительно; с запада – до границы с Сухумским районом, Массив Гумиста включительно.
Предварительное количество избирателей: 5 111.
Избирательный округ №2 (Новый район):
Центр: Здание СШ №5, ул. Картозия, д. 7.
В границах: с юга: застройка улицы Аргун, улица Киараз нечетная сторона и четная с 2 по 12; ул. Агрба нечетная сторона; с севера и востока – ул. Северная включительно; с запада – ул. Гумистинская до д. №27 включительно.
Предварительное количество избирателей: 5 598.
Избирательный Округ №3 (Старый поселок):
Центр: Домоуправление №4, ул. Эшба 169.
В границах: с юга – по ул. Деповская вдоль железной дороги; с запада до улицы Северная; с севера до границы с Сухумским районом; с востока до улицы Трапш включительно.
Предварительное количество избирателей: 4 884.
Избирательный округ №4 (Северный):
Центр: Городская поликлиника, ул. Дзидзария, д. 20.
В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включительно); с севера – до границы с Сухумским районом; с востока Сухумская гора; с юга –железная дорога.
Предварительное количество избирателей: 3 764.
Избирательный округ №5 (Синопский):
Центр: Административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе 665.
В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.
Предварительное количество избирателей: 4 256.
Избирательный округ №6 (Центральный):
Центр: Средняя школа №10, ул. Аиааира, д. 33.
В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с юга – берег моря.
Предварительное количество избирателей: 5 421.
Избирательный округ №7 (Библиотека):
Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба 111.
В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал–Ипа; с юга – берег моря.
Предварительное количество избирателей: 5 361.
Избирательный округ №8 (Маякский):
Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА), ул. Красномаякская.
В границах: с запада до границы с Сухумским районом; с севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона реки Адзапш; с юга – берег моря.
Предварительное количество избирателей: 4 036.
Избирательный округ №9 (Восточный)***:
Центр: Детская поликлиника, ул. Лакоба, д. 11.
В границах: г. Сухум: с запада - четная сторона ул. Званба; с севера – железная дорога и Сухумская гора; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга – берег моря, а также с. Баслата, с. Кяласур, с. Акапа, с. Дзыгута Сухумского района.
Предварительное количество избирателей: 3 886.
Избирательный округ №10 (Пицундский):
Центр: здание Д/К г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7.
В границах: территория г. Пицунда, с. Лдзаа.
Предварительное количество избирателей: 4 306.
Избирательный округ №11 (Бзыпский):
Центр: здание администрации п. Бзыпта, ул. Эшба, д. 47 а.
В границах: п. Бзыпта, с. Алахадзы.
Предварительное количество избирателей: 5 230.
Избирательный округ №12 (Гагрский):
Центр: здание по ул. Лакоба, д. 17.
В границах: территория г. Гагра: от берега моря – ул. Саят-Нова (четная сторона), обе стороны ул. Космонавтов, с. Псахара включительно.
Предварительное количество избирателей: 4 389.
Избирательный округ №13 (Гагрский городской):
Центр: здание УГХ, г. Гагра, ул. Демерджипа 35.
В границах: территория г. Гагра, от берега моря ул. Саят-Нова (нечетная сторона) до с. Багрыпста включительно.
Предварительное количество избирателей: 6 813.
Избирательный округ №14 (Цандрыпшский):
Центр: здание администрации п. Цандрыпш.
В границах: п. Цандрыпш, с. Хашпсы, с. Амзара, с. Махадыр, с. Мкялрыпш, с. Гячрыпш, с. Хышхарыпш.
Предварительное количество избирателей: 5 429.
Избирательный округ №15 (Отхарский):
Центр: здание администрации с. Отхара.
В границах: с. Калдахуара, с. Амжыкухуа, с. Блабырхуа, пос. Мысра, с. Бармыш, с. Отхара, с. Мгудзырхуа.
Предварительное количество избирателей: 3 142.
Избирательный округ №16 (Дурипшский):
Центр: здание администрации с. Дурипш.
В границах: с. Дурипш, с. Хуап, с. Звандрыпш, с. Хыпста, с. Джырхуа.
Предварительное количество избирателей: 3 952.
Избирательный округ №17 (Лыхненский):
Центр: здание администрации с. Лыхны.
В границах с. Лыхны.
Предварительное количество избирателей: 3 578.
Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый):
Центр: здание Дома отдыха «Алашара».
В границах: с запада – до границы с. Лыхны; с севера – до границы с. Лыхны; с востока – нечетная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря.
Предварительное количество избирателей: 3 666.
Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй):
Центр: здание районного отдела социального обеспечения, ул. Махаджиров 8.
В границах: с запада – четная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря; с северо – запада – до границы с. Лыхны; с северо – востока – до границы с. Куланырхуа.
Предварительное количество избирателей: 3 143.
Избирательный округ №20 (Аацынский):
Центр: здание администрации с. Аацы.
В границах: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Приморское.
Предварительное количество избирателей: 3 678.
Избирательный округ №21 (Н.Афонский):
Центр: здание Дворца молодежи г. Новый Афон, ул. Ладария, д. 3.
В границах: г. Н. Афон, с. Анхуа, с. Псырдзха.
Предварительное количество избирателей: 2 648.
Избирательный округ №22 (Эшерский):
Центр: здание администрации с. Эшера.
В границах: с. Эшера, с. В. Эшера, с. Псху.
Предварительное количество избирателей: 2 353.
Избирательный округ №23 (Гумистинский):
Центр: здание администрации с. Гумиста.
В границах: с. Яштхуа, с. Гумиста, с. Гума, с. Апра.
Предварительное количество избирателей: 3 234.
Избирательный округ №24 (Пшапский):
Центр: здание администрации с. Пшап.
В границах: с. Пшап, пос. Гулрыпш без улиц Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.
Предварительное количество избирателей: 3 328.
Избирательный округ №25 (Мачарский):
Центр: здание администрации с. Мачара, ул Абжуйское шоссе, д. 145
В границах: с. Багбаран, с. Цабал, с. Мархяул, с. Мачара, с. Ажара, пос. Гулрыпш с улицами Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.
Предварительное количество избирателей: 5 165.
Избирательный округ №26 (Драндский):
Центр: здание администрации пос. Дранда.
В границах: с. Кацикыт, с. Бабышира, пос. Дранда.
Предварительное количество избирателей: 3 924.
Избирательный округ №27 (Баслахуский):
Центр: здание Д/К с. Баслаху.
В границах: с. Баслаху, с. Маркула, с. Джал, с. Ачгуара, с. Шешелет.
Предварительное количество избирателей: 2 332.
Избирательный округ №28 (Гупский):
Центр: здание администрации с. Гуп.
В границах: с. Арасадзых, с. Гуп, с. Акуаскиа, с. Река, с. Пакуаш.
Предварительное количество избирателей: 2 234.
Избирательный округ №29 (Члоуский):
Центр: здание Д/К с. Члоу.
В границах: с. Члоу, с. Мыку, с. Араду, с. Тхина, с. Уатап.
Предварительное количество избирателей: 2 548.
Избирательный округ №30 (Кутолский):
Центр: здание администрации с. Кутол.
В границах: с. Кутол, с. Джгярда, с. Гвада, с. Лабра, с. Лашкиндар.
Предварительное количество избирателей: 2 491.
Избирательный округ №31 (Кындыгский):
Центр: здание администрации с. Кындыг.
В границах: с. Атара, с. Адзюбжа, с. Аракич, с. Атара-Армянская, с. Кындыг, с. Тамыш.
Предварительное количество избирателей: 2 485.
Избирательный округ №32 (Очамчырский):
Центр: здание администрации Очамчырского района, ул. Шинкуба, д. 65.
В границах: г. Очамчыра, с. Елыр.
Предварительное количество избирателей: 4 066.
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый):
Центр: здание ГЖКУ, ул. Абжуйская, д. 16
В границах: г. Ткуарчал (Акармара, Джантуоху, Поляна и Харчилава), по городу все ул. по правому берегу реки Аалдзга, за исключением ул. Лакоба, Индустриальной, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова.
Предварительное количество избирателей: 3 876.
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй):
Центр: здание средней школы №4, ул. Лакоба, д. 20.
В границах: по городу все улицы по левому берегу реки Аалдзга, ул. Лакоба, Индустриальная, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова, с. Ткуарчал, с. Бедиа, Агубедиа, Бедиа ду.
Предварительное количество избирателей: 1 954.
Избирательный округ №35 (Галский):
Центр: здание администрации Галского района.
В границах: Галский район, с. Чхуартал, с. Уакум, с. Царча, с. Гумаркыт, с. Галхуч, с. Гумрышь, с. Речху.
Предварительное количество избирателей: 1 359.
Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 12 января 2022 года образован избирательный округ №9 (Восточный) путем выведения в границах избирательных участков №3 и №4 из границ избирательного округа №4 (Северный) и присоединения к ним избирательных участков Баслатского избирательного округа. Данное решение было принято исходя из принципа равной численности (пропорциональности) избирателей в избирательных округах.