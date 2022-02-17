ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ОБОЙДУТСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ В 20 МЛН РУБЛЕЙ

Основная сумма расходов – стимулирование работников участковых и избирательных комиссий, отметил он.

Cухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия.

Всего было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.

Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.

Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, голосование будет проходить в 35 избирательных округах.

Списки и номера избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения избирательных комиссий.

Количество избирательных округов: 35.

Предварительное количество избирателей: 133 640 чел.

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Избирательный округ №1 (Новый район):

Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, д. 3.

В границах: с юга: вдоль железной дороги; с востока до улицы Аргун; с запада до границы с Сухумским районом; с севера – улица Агрба четная сторона; с востока – улица Киараз с №14 по №20 включительно; с запада – до границы с Сухумским районом, Массив Гумиста включительно.

Предварительное количество избирателей: 5 111.

Избирательный округ №2 (Новый район):

Центр: Здание СШ №5, ул. Картозия, д. 7.

В границах: с юга: застройка улицы Аргун, улица Киараз нечетная сторона и четная с 2 по 12; ул. Агрба нечетная сторона; с севера и востока – ул. Северная включительно; с запада – ул. Гумистинская до д. №27 включительно.

Предварительное количество избирателей: 5 598.

Избирательный Округ №3 (Старый поселок):

Центр: Домоуправление №4, ул. Эшба 169.

В границах: с юга – по ул. Деповская вдоль железной дороги; с запада до улицы Северная; с севера до границы с Сухумским районом; с востока до улицы Трапш включительно.

Предварительное количество избирателей: 4 884.

Избирательный округ №4 (Северный):

Центр: Городская поликлиника, ул. Дзидзария, д. 20.

В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включительно); с севера – до границы с Сухумским районом; с востока Сухумская гора; с юга –железная дорога.

Предварительное количество избирателей: 3 764.

Избирательный округ №5 (Синопский):

Центр: Административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе 665.

В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 4 256.

Избирательный округ №6 (Центральный):

Центр: Средняя школа №10, ул. Аиааира, д. 33.

В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5 421.

Избирательный округ №7 (Библиотека):

Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба 111.

В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал–Ипа; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5 361.

Избирательный округ №8 (Маякский):

Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА), ул. Красномаякская.

В границах: с запада до границы с Сухумским районом; с севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона реки Адзапш; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 4 036.

Избирательный округ №9 (Восточный)***:

Центр: Детская поликлиника, ул. Лакоба, д. 11.

В границах: г. Сухум: с запада - четная сторона ул. Званба; с севера – железная дорога и Сухумская гора; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга – берег моря, а также с. Баслата, с. Кяласур, с. Акапа, с. Дзыгута Сухумского района.

Предварительное количество избирателей: 3 886.

Избирательный округ №10 (Пицундский):

Центр: здание Д/К г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7.

В границах: территория г. Пицунда, с. Лдзаа.

Предварительное количество избирателей: 4 306.

Избирательный округ №11 (Бзыпский):

Центр: здание администрации п. Бзыпта, ул. Эшба, д. 47 а.

В границах: п. Бзыпта, с. Алахадзы.

Предварительное количество избирателей: 5 230.

Избирательный округ №12 (Гагрский):

Центр: здание по ул. Лакоба, д. 17.

В границах: территория г. Гагра: от берега моря – ул. Саят-Нова (четная сторона), обе стороны ул. Космонавтов, с. Псахара включительно.

Предварительное количество избирателей: 4 389.

Избирательный округ №13 (Гагрский городской):

Центр: здание УГХ, г. Гагра, ул. Демерджипа 35.

В границах: территория г. Гагра, от берега моря ул. Саят-Нова (нечетная сторона) до с. Багрыпста включительно.

Предварительное количество избирателей: 6 813.

Избирательный округ №14 (Цандрыпшский):

Центр: здание администрации п. Цандрыпш.

В границах: п. Цандрыпш, с. Хашпсы, с. Амзара, с. Махадыр, с. Мкялрыпш, с. Гячрыпш, с. Хышхарыпш.

Предварительное количество избирателей: 5 429.

Избирательный округ №15 (Отхарский):

Центр: здание администрации с. Отхара.

В границах: с. Калдахуара, с. Амжыкухуа, с. Блабырхуа, пос. Мысра, с. Бармыш, с. Отхара, с. Мгудзырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3 142.

Избирательный округ №16 (Дурипшский):

Центр: здание администрации с. Дурипш.

В границах: с. Дурипш, с. Хуап, с. Звандрыпш, с. Хыпста, с. Джырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3 952.

Избирательный округ №17 (Лыхненский):

Центр: здание администрации с. Лыхны.

В границах с. Лыхны.

Предварительное количество избирателей: 3 578.

Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый):

Центр: здание Дома отдыха «Алашара».

В границах: с запада – до границы с. Лыхны; с севера – до границы с. Лыхны; с востока – нечетная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 3 666.

Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй):

Центр: здание районного отдела социального обеспечения, ул. Махаджиров 8.

В границах: с запада – четная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря; с северо – запада – до границы с. Лыхны; с северо – востока – до границы с. Куланырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3 143.

Избирательный округ №20 (Аацынский):

Центр: здание администрации с. Аацы.

В границах: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Приморское.

Предварительное количество избирателей: 3 678.

Избирательный округ №21 (Н.Афонский):

Центр: здание Дворца молодежи г. Новый Афон, ул. Ладария, д. 3.

В границах: г. Н. Афон, с. Анхуа, с. Псырдзха.

Предварительное количество избирателей: 2 648.

Избирательный округ №22 (Эшерский):

Центр: здание администрации с. Эшера.

В границах: с. Эшера, с. В. Эшера, с. Псху.

Предварительное количество избирателей: 2 353.

Избирательный округ №23 (Гумистинский):

Центр: здание администрации с. Гумиста.

В границах: с. Яштхуа, с. Гумиста, с. Гума, с. Апра.

Предварительное количество избирателей: 3 234.

Избирательный округ №24 (Пшапский):

Центр: здание администрации с. Пшап.

В границах: с. Пшап, пос. Гулрыпш без улиц Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.

Предварительное количество избирателей: 3 328.

Избирательный округ №25 (Мачарский):

Центр: здание администрации с. Мачара, ул Абжуйское шоссе, д. 145

В границах: с. Багбаран, с. Цабал, с. Мархяул, с. Мачара, с. Ажара, пос. Гулрыпш с улицами Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.

Предварительное количество избирателей: 5 165.

Избирательный округ №26 (Драндский):

Центр: здание администрации пос. Дранда.

В границах: с. Кацикыт, с. Бабышира, пос. Дранда.

Предварительное количество избирателей: 3 924.

Избирательный округ №27 (Баслахуский):

Центр: здание Д/К с. Баслаху.

В границах: с. Баслаху, с. Маркула, с. Джал, с. Ачгуара, с. Шешелет.

Предварительное количество избирателей: 2 332.

Избирательный округ №28 (Гупский):

Центр: здание администрации с. Гуп.

В границах: с. Арасадзых, с. Гуп, с. Акуаскиа, с. Река, с. Пакуаш.

Предварительное количество избирателей: 2 234.

Избирательный округ №29 (Члоуский):

Центр: здание Д/К с. Члоу.

В границах: с. Члоу, с. Мыку, с. Араду, с. Тхина, с. Уатап.

Предварительное количество избирателей: 2 548.

Избирательный округ №30 (Кутолский):

Центр: здание администрации с. Кутол.

В границах: с. Кутол, с. Джгярда, с. Гвада, с. Лабра, с. Лашкиндар.

Предварительное количество избирателей: 2 491.

Избирательный округ №31 (Кындыгский):

Центр: здание администрации с. Кындыг.

В границах: с. Атара, с. Адзюбжа, с. Аракич, с. Атара-Армянская, с. Кындыг, с. Тамыш.

Предварительное количество избирателей: 2 485.

Избирательный округ №32 (Очамчырский):

Центр: здание администрации Очамчырского района, ул. Шинкуба, д. 65.

В границах: г. Очамчыра, с. Елыр.

Предварительное количество избирателей: 4 066.

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый):

Центр: здание ГЖКУ, ул. Абжуйская, д. 16

В границах: г. Ткуарчал (Акармара, Джантуоху, Поляна и Харчилава), по городу все ул. по правому берегу реки Аалдзга, за исключением ул. Лакоба, Индустриальной, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова.

Предварительное количество избирателей: 3 876.

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй):

Центр: здание средней школы №4, ул. Лакоба, д. 20.

В границах: по городу все улицы по левому берегу реки Аалдзга, ул. Лакоба, Индустриальная, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова, с. Ткуарчал, с. Бедиа, Агубедиа, Бедиа ду.

Предварительное количество избирателей: 1 954.

Избирательный округ №35 (Галский):

Центр: здание администрации Галского района.

В границах: Галский район, с. Чхуартал, с. Уакум, с. Царча, с. Гумаркыт, с. Галхуч, с. Гумрышь, с. Речху.

Предварительное количество избирателей: 1 359.

Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 12 января 2022 года образован избирательный округ №9 (Восточный) путем выведения в границах избирательных участков №3 и №4 из границ избирательного округа №4 (Северный) и присоединения к ним избирательных участков Баслатского избирательного округа. Данное решение было принято исходя из принципа равной численности (пропорциональности) избирателей в избирательных округах.