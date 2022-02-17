В состав комиссии входят представители заинтересованных министерств и ведомств, а также администраций районов и г. Сухум.

Cухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось первое заседание комиссии по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год. Комиссия начинает свою работу в соответствии с утвержденным Кабинетом министров новым порядком формирования Индикативного плана на предстоящий год.

В процессе обсуждения вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание присутствующих на необходимость провести тщательный анализ экономических показателей во всех отраслях экономики и инициировать предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу по стимулированию субъектов экономики и улучшению налогового администрирования.

Озган отметила, что при формировании объемов производства, прибыли и фонда заработной платы субъекты экономики во всех отраслях народного хозяйства зачастую уклоняются от объективных показателей, что негативно сказывается на поступлениях в доходную часть бюджетов всех уровней.

Показатели Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год являются основой для формирования бюджета на очередной финансовый год и должны быть представлены в Кабинет Министров до 01.07.2022г.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.