305 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЕРО СКОНЧАВШИХСЯ ОТ COVID-19
Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 17 февраляя проведено у 538 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 305 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончались мужчины 84, 55, 84 и 72 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 87 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50186 человек. Зарегистрировано 633 летальных случая. Выздоровели 41706 человек.
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