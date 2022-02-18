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Абхазия Информ

305 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЕРО СКОНЧАВШИХСЯ ОТ COVID-19

Новости Пятница, 18 февраля 2022 11:46
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305 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЕРО СКОНЧАВШИХСЯ ОТ COVID-19

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 17 февраляя проведено у 538 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 305 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.

В Гудаутской ЦРБ скончались мужчины 84, 55, 84 и 72 лет.

В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 87 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50186 человек. Зарегистрировано 633 летальных случая. Выздоровели 41706 человек.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 февраля 2022 11:49

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