305 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЕРО СКОНЧАВШИХСЯ ОТ COVID-19

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 17 февраляя проведено у 538 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 305 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести.