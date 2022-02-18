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Абхазия Информ

СУХУМ ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

Новости Пятница, 18 февраля 2022 21:38
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СУХУМ ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум, в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, предложила главам администрации Донецка и Луганска, в случае необходимости, принять в столице Абхазии жителей городов. По поручению мэра Сухума Беслана Эшба, по телефону с главами администрации Донецка и Луганска связались заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба. 

Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили Администрацию Сухума за предложение.

18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям.

«В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик», – говорится в обращении глава ДНР Дениса Пушилина  к жителям ДНР в связи с резким обострением военной ситуации.

Глава ДНР отмечает, что «Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан».

«Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», – отмечается в сообщении.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей республики эвакуироваться в Россию.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», – сказал Леонид Пасечник в обращении к жителям республики.   

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 18 февраля 2022 21:39

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