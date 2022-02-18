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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД

Новости Пятница, 18 февраля 2022 19:41
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ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в окончательном чтении  республиканский бюджет на 2022 год, внеся в него целый ряд поправок.

Из бюджета исключены расходы в сумме 55 500,7 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в  Гудаутском  районе.

Не хватило голосов для исключения расходов в сумме 50 млн рублей на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных условий для их развития и обеспечения занятости населения.

На 26 миллионов рублей сокращены расходы на функционирование Государственного комитета РА по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Определена форма предоставления РУП «Черноморэнерго» бюджетных средств в размере 100 млн рублей в виде субсидии. Цель предоставления субсидии  – приобретение и установка приборов учета потребления электроэнергии для физических лиц.

Кроме того, увеличены расходы на содержание МЧС на 10 млн рублей (осуществление ремонтных работ в помещении Гагрского отделения МЧС РА).

Расходы на увеличение штатной численности  Аппарата Народного Собрания  на три  штатные единицы  составят  в сумме 1,5 млн рублей.

На 5 млн рублей увеличены  расходы Центрального аппарата МИД.

На 38 млн рублей увеличены расходы по подразделу «Строительство». 30 млн рублей  будет направлено на берегоукрепительные работы и расчистку русла реки Псоу,  8 млн рублей  - на организацию первичного звена медицинской помощи в Очамчырском районе.

Увеличены расходы на 2,5 млн рублей на содержание  Республиканского  центра народного творчества РА им. И.Е. Кортуа.

На 20 млн рублей увеличены расходы по  статье «Субсидии местным бюджетам». Ткуарчалскому району  будет предоставлено  10 млн рублей на обустройство парка, а Очамчырскому району – 10 млн рублей на ремонт дорожного полотна улиц в 8-м и 9-м районах города, а также прилегающих к Центральному рынку.

50 млн рублей составят  дотации «Черноморэнерго» для формирования аварийного запаса материалов  и поддержания электроэнергетической отрасли Абхазии.

3,5 млн рублей будет выделено городу Сухум для обустройства сквера имени кавалера ордена Леона Беслана Дзыба. Это было предложение депутата Гиви Кварчия. 

Об этом сообщает АПСНЫПРЕСС.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 18 февраля 2022 19:44

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