ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ В СООТВЕСТВИИ С ЗАКОНОМ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Информация, распространяемая анонимно в социальных сетях об обращении президента Аслана Бжания к Народному Собранию рассмотреть вопрос о переносе парламентских выборов с 12 марта 2022 года на 14 мая 2022 года, не соответствует действительности.

В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия, выборы в Народное Собрание – Парламент РА назначаются президентом в соответствии со сроками, которые определены данным законом. Дата парламентских выборов назначена Президентом в рамках возложенных на него обязательств и в сроки, определенные законом.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.