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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ

Новости Пятница, 18 февраля 2022 19:35
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен грузовой автомобиль ГАЗель, следующий из Российской Федерации в Республику Абхазия. Согласно поданным в таможенный орган товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещались удобрения весом 2,4 тонны.

После таможенного осмотра грузовика с применением МИДК, в ходе дальнейшего таможенного досмотра было установлено, что фактический вес перевозимого товара превышает заявленный почти в два раза и составляет около 4,5 тонн.

Кроме этого, согласно Постановлению Правительства РФ «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений» (от 3 ноября 2021 г. № 1910) с 1 декабря 2021 г. контроль нетарифной квоты при экспорте отдельных видов удобрений осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом России.

Необходимые документы, в том числе лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на вывоз данного товара, гражданин не предоставил.

Краснодарской таможней возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России и по ст.16.3 КоАП России. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 февраля 2022 19:36

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