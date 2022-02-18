СУХУМСКАЯ ВТОРАЯ ШКОЛА ОТКРОЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме 2-ой средней школы им. Пушкина, где болеет значительное количество детей и учеников.

«Во второй школе болеют 8 учителей и 62 ученика. По рекомендации главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, мы не открываем эту школу», – сообщила начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил.

По ее словам, то, что на несколько недель учащиеся школ столицы были на карантине, смогло выправить ситуацию с ростом заболеваемости. Распоряжением главы Администрации, средние и дошкольные образовательные учреждения столицы находились на карантине с 27 января 2022 года.



Об этом сообщает сайт столицы.