В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Госдуме обсуждается вопрос о создании трехсторонней комиссии по развитию инвестиционной привлекательности в Абхазии. В нее войдут представители России, Белоруссии и самой республики, рассказал первый зампредседателя Комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Сегодня белорусский бизнес обратил внимание на Республику Абхазия, чтобы вкладывать туда свои инвестиции. Для того, чтобы это произошло, в республике необходимо внести изменения в законодательство, связанные с этим блоком. Как раз на эту тему и был разговор в нашем комитете с министром иностранных дел Абхазии», цитирует слова депутата РИА Новости.

Виктор Водолацкий подчеркнул, что республика становится популярной среди не только туристов, но и предпринимателей.

«Абхазия может стать площадкой для стартапов предпринимателей из России и Белоруссии. Чтобы они вкладывали туда свои финансовые ресурсы, они должны быть защищены на законодательном уровне. Этот диалог сегодня и идет в рамках нашего комитета», заключил депутат.

Напомним, в Госдуме прошла встреча вице-спикера Анны Кузнецовой и министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинбы, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в социальной сфере, укрепления межпарламентского сотрудничества.