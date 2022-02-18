ОТ COVID-19 ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ 18 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. За время пандемии в Абхазии привились от Covid-19 18 тысяч граждан. В период с 18 ноября прошлого года по сегодняшний день очередную партию российской вакцины «Спутник V» получили 4046 пациентов.

Вакциной «Спутник Лайт» привились, в общей сложности, 7454 человека.

На 16 февраля в республике полностью вылечились от ковида 41066 граждан.