ОТ COVID-19 ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ 18 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН
Новости Пятница, 18 февраля 2022 17:54
Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. За время пандемии в Абхазии привились от Covid-19 18 тысяч граждан. В период с 18 ноября прошлого года по сегодняшний день очередную партию российской вакцины «Спутник V» получили 4046 пациентов.
Вакциной «Спутник Лайт» привились, в общей сложности, 7454 человека.
На 16 февраля в республике полностью вылечились от ковида 41066 граждан.
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