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Абхазия Информ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 18 февраля 2022 17:46
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 18 февраля 2022 года, было зарегистрировано 10 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:

Авидзба Беслан Иванович - по избирательному округу № 2 (Новый район)

Зухба Лаша Анатольевич – по избирательному округу № 7 (Библиотека)

Карчава Беслан Георгиевич – по избирательному округу № 7 (Библиотека)

Бганба Анетта Сергеевна – по избирательному округу №8 (Маякский)

Гезердава Саид Игоревич – по избирательному округу № 9 (Восточный)

Абиджба Ахра Хирбеевич – по избирательному округу № 12 (Гагрский)

Смыр Ахра Викторович – по избирательному округу №22 (Эшерский)

Логуа Астамур Омарович – по избирательному округу № 28 (Гупский)

Горзолия Дамир Иванович – по избирательному округу № 33(Ткуарчалский первый)

Кишмария Анас Руслановна – по избирательному округу № 35 (Галский)

А также, руководствуясь ст. 51 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания- Парламента Республики Абхазия», Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия, на основании личного обращения, аннулирована регистрация кандидата в депутаты Чедия Замира Автандиловича, зарегистрированного по избирательному округу №16 (Дурипшский).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 февраля 2022 17:49

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