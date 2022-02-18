ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 18 февраля 2022 года, было зарегистрировано 10 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:

Авидзба Беслан Иванович - по избирательному округу № 2 (Новый район)