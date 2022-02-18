ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 18 февраля 2022 года, было зарегистрировано 10 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:
Авидзба Беслан Иванович - по избирательному округу № 2 (Новый район)
Зухба Лаша Анатольевич – по избирательному округу № 7 (Библиотека)
Карчава Беслан Георгиевич – по избирательному округу № 7 (Библиотека)
Бганба Анетта Сергеевна – по избирательному округу №8 (Маякский)
Гезердава Саид Игоревич – по избирательному округу № 9 (Восточный)
Абиджба Ахра Хирбеевич – по избирательному округу № 12 (Гагрский)
Смыр Ахра Викторович – по избирательному округу №22 (Эшерский)
Логуа Астамур Омарович – по избирательному округу № 28 (Гупский)
Горзолия Дамир Иванович – по избирательному округу № 33(Ткуарчалский первый)
Кишмария Анас Руслановна – по избирательному округу № 35 (Галский)
А также, руководствуясь ст. 51 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания- Парламента Республики Абхазия», Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия, на основании личного обращения, аннулирована регистрация кандидата в депутаты Чедия Замира Автандиловича, зарегистрированного по избирательному округу №16 (Дурипшский).