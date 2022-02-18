НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРА

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля автотранспорта на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен грузовой автомобиль ДАЙМЛЕР БЕНЦ, следующий из России в Абхазию. Перевозчик представил в таможенный орган товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещались продукты питания весом более 10 тонн.

По результатам таможенного осмотра грузовика с применением МИДК в ходе дальнейшего досмотра были обнаружены продукты питания, не указанные в документах: 8 коробок с печеньем «Twix», «Snikers» (56 кг), 15 коробок с кофейным напитком «Torabica cappuccino» (3600 пакетиков), 524 полиэтиленовые упаковоки с газированным напитком «Coca Cola Classic» ( 6 288 л).

Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого через границу товара, что является нарушением таможенного законодательства. Как пояснил перевозчик, осуществив загрузку товара на продуктовом складе в г. Краснодар, на обратном пути следования с целью дальнейшей реализации в Абхазии он приобрел дополнительно продукты питания, забыв указать их в документах.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).