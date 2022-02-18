ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 50412 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 497 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 226 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.