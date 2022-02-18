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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 50412 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 18 февраля 2022 23:06
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 50412 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 497 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 226 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 35, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.

В Гудаутской ЦРБ скончались мужчина 71 и женщина 70 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50412 человек. Зарегистрировано 635 летальных случая. Выздоровели 42006 человек.

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