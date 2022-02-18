СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел расширенное заседание по актуальным вопросам экономического развития республики. Также обсуждались итоги 2021 года.

Открывая совещание глава государства отметил, что давно планировал провести подобную встречу, но в силу ряда причин и эпидемиологической ситуации ее пришлось отложить.

Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария представил отчет об исполнении доходов бюджета Фонда за 2021 год.

По его информации, в целом он исполнен с превышением расходов бюджета над доходами в сумме 4 768,9 тыс. руб. Остаток невыплаченной суммы составил 47 582,7 тысяч рублей.

Глава государства интересовался причинами несвоевременного финансирования выплат пенсий и выразил недовольство тем, как решается вопрос пенсионного обеспечения граждан и как организована выплата.

Основной причиной несвоевременного финансирования выплат Гулария назвал недопоступление запланированных в бюджете Фонда средств в 2020 году в связи с введением чрезвычайной ситуации и ограничительных мер из-за COVID-19.

Потребность Фонда по выплатам пенсий, пособий и доплат, по его словам, в 2022 году составит не менее 101 500,0 рублей в месяц.

Глава государства указал на важность своевременных выплат пенсионерам и предупредил о персональной ответственности должностных лиц в случае невыполнения поручений.

Далее о проделанной работе отчитался председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.

Начисления таможенных платежей в 2021 году составили 2 млрд 732 млн рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 577 млн рублей.

О реализации денежно-кредитной политики Банка Абхазии за 2021 год и результатах деятельности банковской системы проинформировал председатель Национального банка Беслан Барателия. Он обратил внимание на то, что трансграничный оборот денежных средств, осуществленных через банк, составил 97,6 млрд рублей.

Барателия отметил, что в прошлом году наметилось увеличение наличного денежного оборота. В кассы банковской системы республики поступило 43, 8 млрд рублей. В 2021 году из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 9,2 млрд рублей.

Также Барателия проинформировал о мероприятиях, запланированных на 2022 год.

Сюда входит:

– внедрение технологии бесконтактной оплаты (NFC) в терминальной инфраструктуре НПС РА;

– дальнейшая работа по оздоровлению банковской системы;

– совершенствование правил системы Fraud-мониторинга – системы мониторинга и противодействия мошенническим операциям с использованием платежных карт и другие.

С докладом о выполнении государственного бюджета за 2021 год выступил министр финансов Владимир Делба. Он отметил, что исполнение основных показателей по доходам государственного бюджета составило 107,8%.

Общий объем налоговых и иных обязательных платежей в 2021 году – 3 млрд 400 млн рублей.

Итог исполнения доходной части консолидированного государственного бюджета за предыдущий год – 107, 8 процентов.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба представил отчет о деятельности МНС за минувший год.

На совещании обсуждались вопросы реализации Инвестпрограммы, проблемы в энергетической отрасли и сельском хозяйстве.

Аслан Бжания распорядился ускорить работу, связанную с реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в рамках финансирования со стороны Российской Федерации.

Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган задействовать весь спектр возможностей и механизмов для ускорения сроков реализации Инвестиционной программы за 2022 год.

«Предпримите все попытки для того, чтобы мы вышли в опережение темпов, от этого напрямую зависят наши позиции в части повышения денежной суммы, которую мы на перспективу будем иметь возможность запрашивать у Российской Федерации. Задействуйте весь ваш наработанный опыт и связи. Что касается меня, то я подключусь к решению вопроса на определенном этапе, но для начала поручаю вам ускорить зависящую от вас работу», – сказал президент.

Аслан Бжания высказал ряд критических замечаний и поручил оказать содействие в исправлении ситуации, вызванной некачественной укладкой асфальта на центральных улицах Сухума.

«Если подрядчик не исправит сложившуюся ситуацию в результате некачественной реализации работ по укладке дорожного полотна, то примите соответствующие меры. За каждой невыполненной или плохо реализованной работой стоят конкретные имена, которые нам известны. Задачей номер один стоит доведение работ до идеального состояния в кратчайшие сроки. Потребуйте, чтобы подрядчики написали на ваше имя объяснительные на предмет того, какими причинами вызвано столь неприемлемое качество работ. Возьмите ситуацию на контроль», – заявил Аслан Бжания.

На расширенном заседании обсуждались и другие вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.