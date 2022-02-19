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Абхазия Информ

УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Новости Суббота, 19 февраля 2022 21:03
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УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Cухум. 19 февраля 2022. Абхазия-Информ. В министерстве внутренних дел прошла процедура уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, хранимых в качестве вещественных доказательств по уголовным производствам за период с 2017 по 2021 годы.

Согласно пунктам 94 и 96 «Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а так же их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» приказом министра внутренних дел Вальтера Бутба была создана специальная комиссия.

В состав комиссии под председательством первого заместителя министра ВД Руслана Ажиба включены руководители подразделений Министерства внутренних дел – экспертно-криминалистического центра, управления по контролю за оборотом наркотиков, управления уголовного розыска и управления собственной безопасности МВД Абхазии, представители Генеральной прокуратуры Республики, Службы Государственной безопасности, Министерства здравоохранения Абхазии, Государственного комитета по экологии и охране природы, Службы судебных исполнителей и члены Общественной палаты Республики Абхазия.

Членам комиссии были предоставлены сведения о наименовании и количестве (весе, объеме) уничтожаемых веществ, а так же о таре и упаковке, в которой они хранились. Все представленные к уничтожению экземпляры были опечатаны и скреплены подписями.

Уничтожено более полутора килограмм сильнодействующих наркотических средств – метадон, героин, мефедрон, более 14 килограмм каннабиса (марихуаны), изъятые психотропные средства, а так же маковая солома, растения мака и сотни корней конопли.

Об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений, исследованных в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии и подлежащих уничтожению по постановлениям судов, составлен АКТ с прилагаемым списком наименований.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 19 февраля 2022 21:04

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