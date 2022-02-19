СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Cухум. 19 февраля 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН МВД, задержаны двое граждан – наркотик молодые люди должны были сбыть в г. Сухум.

Синельникова Елена Витальевна 2001 г.р. приехала из села Кочубеевское Ставропольского края. С той же целью в Абхазию прибыл и Ботиев Вадим Александрович 2001 г.р., житель села Краснокумское, так же Ставропольского края.

Последние были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии в районе «Маяк» города Сухум. При личном досмотре у гражданина Ботиева изъято 46 заизолированных свертков с расфасованным наркотическим веществом. Как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД – «метадон.

Наркотическое вещество данная преступная группа распространяла на малолюдных зимних пляжах столицы Абхазии.

Действуя по предварительному сговору, роли в своем преступном умысле молодые люди распределили следующим образом – Вадим Ботиев осуществлял непосредственно закладки, а Елена Синельникова фотографировала места размещения наркотического средства для последующей отправки конечному потребителю. При этом, в отличи от девушки, работа Ботиева оплачивалась в размере 1000 рублей за каждую сделанную, так называемую закладку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении уже задержанных лиц, сотрудники милиции при участии Батиева и Синельниковой, а так же граждан, приглашенных в качестве понятых, исследовали места ранее сделанных так называемых закладок, в результате чего изъяли еще 7 готовых к реализации свертков с наркотическим веществом.

Таким образом, сотрудниками УКОН МВД изъята еще одна партия сильнодействующего наркотического средства в особо крупном размере, которая не попала к коечному потребителю. По оперативным данным, пресечен наркоканал, действующий под псевдонимом Марго. Суммы смертоносного зелья, завозимого для продажи в нашей стране, исчисляются шестизначными цифрами, но каждая сохраненная жизнь и здоровье наших граждан – бесценны.

В деяниях Вадима Ботиева и Елены Синельниковой органом предварительно следствия усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА – а это незаконные приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического вещества в особо крупном размере, по данному факту в отношении последних возбуждено уголовное дело. Вышеназванные граждане заключены под стражу. Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.