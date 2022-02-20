ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 146 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 20 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 февраля проведено у 381 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 146 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 36, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.
В Сухумской инфекционной больнице скончались мужчина 78 и женщина 83 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50558 человек. Зарегистрировано 637 летальных случая. Выздоровели 42219 человек.
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