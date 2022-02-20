ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 146 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 20 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 февраля проведено у 381 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 146 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.