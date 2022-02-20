 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ДНР И ЛНР ОБЪЯВИЛИ ОБ ЭВАКУАЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РОССИЮ
февраля 18 2022

ДНР И ЛНР ОБЪЯВИЛИ ОБ ЭВАКУАЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РОССИЮ

Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили…
ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022
ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
января 27 2022
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 146 ЧЕЛОВЕК

Новости Воскресенье, 20 февраля 2022 13:06
Оцените материал
(0 голосов)
ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 146 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 20 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 февраля проведено у 381 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 146 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 36, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.

В Сухумской инфекционной больнице скончались мужчина 78 и женщина 83 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50558 человек. Зарегистрировано 637 летальных случая. Выздоровели 42219 человек.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 февраля 2022 13:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ПЕРВОЕ МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.