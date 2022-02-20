ПЕРВОЕ МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО

Cухум. 20 февраля 2022. Абхазия-Информ. Cпортсменка Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Мелконян Диана завоевала первое место в первенстве Южного Федерального округа России по боксу среди девушек 15-16 лет (2006-2007г.р.), которое проходило в г. Анапе с 14 по 20 февраля.

В первенстве ЮФО приняли участие более семидесяти боксеров со всего юга России. Наша спортсменка выступала в составе сборной краснодарского края. Диана провела два боя, оба окончив досрочно. Одержанная победа дает ей возможность участвовать в первенстве России, которое пройдет в июне 2022 г. в г. Королеве.

Тренирует спортсменку Давид Авидзба.