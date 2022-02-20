АБХАЗИЯ ГОТОВА ОКАЗАТЬ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Cухум. 20 февраля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова оказать военную помощь Луганской и Донецкой народным республикам в случае необходимости.

«Руководство Республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Российскую Федерацию. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. Более того, в случае необходимости, Республика Абхазия, готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», говорится в заявлении.

Президент Абхазии отметил, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса.

«Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе», – заявил Бжания.

Он выразил надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.

EADaily сообщало, что 19 февраля МЧС Абхазии заявил о готовности вылететь на Донбасс для помощи населению, а власти Сухума заявили о готовности принять в городе беженцев.