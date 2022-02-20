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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СОЗДАН ЕДИНЫЙ ШТАБ ПОМОЩИ ДОНБАССУ

Новости Воскресенье, 20 февраля 2022 14:53
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В АБХАЗИИ СОЗДАН ЕДИНЫЙ ШТАБ ПОМОЩИ ДОНБАССУ

Cухум. 20 февраля 2022. Абхазия-Информ. Единый штаб помощи Донбассу создан в Абхазии неправительственными организациями.

Черноморское Казачье Войско Абхазии призвало все 47 организаций соотечественников Абхазии в России присоединиться к сбору средств и оказанию любой другой помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Единый штаб помощи Донбассу открылся в Сухуме, в офисе Фонд батальона «Горец» по адресу ул. Абазинская, 59.

«Мы призываем всех руководителей 47 организаций российских соотечественников Абхазии и всех неравнодушных граждан Абхазии, кому не безразлична судьба жителей ДНР И ЛНР и нашего Русского мира, поддержать созданный „Штаб помощи Донбасса в Абхазии“ и принять участие в его работе для организации процесса оказания необходимой гуманитарной помощи. Не оставайтесь в стороне от этой проблемы!», — говорится в сообщении.

Обращение подписали общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Фонд батальона «Горец», Общественное движение «Аиаиира», Абхазское казачье общество.

ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/news/49cfba7f

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 февраля 2022 14:55

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