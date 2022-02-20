АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГОТОВИТСЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ ГРУЗООБОРОТА С РОССИЕЙ

Он сообщил, что на данный момент 60% железнодорожных стрелок, необходимых для перевода поездов с одного пути на другой, отремонтированы в Гагрском, Гудаутском районах и в Сухуме.

«Каждый квартал по нашим путям проходит российский вагон-путеизмеритель, который выявляет неисправности путевого хозяйства. Он снимает пять-шесть параметров колеи и выдает результаты исследования. По ним мы ориентируемся», – рассказал Куруа.

Он отметил, что капитальный ремонт железнодорожного хозяйства производится из средств АЖД. Их ремонт не производился более десяти лет, поэтому он назрел в условиях увеличения объема грузовых перевозок и пассажиропотока в курортный сезон.

Главный инженер АЖД рассказал о проведении работ по укреплению грунта на 72-м километре железнодорожных путей в районе села Аацы. Этот участок был поврежден во время шторма в июле 2021 года

«Эта подпорная стена находится рядом с морем, и она защищает путь от размыва. Стихия повредила эту стену, и тогда мы провели временные ремонтные работы. Сейчас мы снова ее укрепляем, но это тоже не капитальный ремонт. Почти каждый месяц что-то делаем на том участке. Для капремонта пока средств у нас нет», – сообщил он.

Работы по укреплению грунта и заливки четырехметровой бетонной стены обойдутся компании в четыре миллиона рублей, заявил Куруа.

Напомним, 24 января гендиректор АЖД Арсоу Читанава заявил, что «Абхазские железные дороги» заключили договор с «Российскими железными дорогами» на осуществление контейнерных перевозок. Такие перевозки не осуществлялись в Абхазии даже в советское время.

Планируется, что посредством контейнерных перевозок в Москву будут поставляться цитрусовые из Абхазии. Первый поезд планируется пустить в марте 2022 года.

ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/news/ff7b1004