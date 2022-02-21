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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ

Новости Понедельник, 21 февраля 2022 15:50
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ

Cухум. 22 февраля 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия внимательно следит за развитием ситуации на юго-востоке Украины.

Резкое обострение обстановки на Донбассе, спровоцированное украинской стороной, наглядно демонстрирует агрессивные намерения киевских властей, не желающих выполнять Минские соглашения и договоренности, достигнутые в «нормандском формате».

Выражаем надежду, что кризис на Донбассе, в результате которого страдают мирные жители, будет урегулирован политико-дипломатическими средствами.

Республика Абхазия не останется безучастной к проблемам гражданского населения Донбасса и готова к оказанию гуманитарной помощи по линии профильных ведомств.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 21 февраля 2022 16:01

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