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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «НЕ ОБО МНЕ»

Новости Понедельник, 21 февраля 2022 16:26
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «НЕ ОБО МНЕ»

Cухум. 22 февраля 2022. Абхазия-Информ. 25 и 26 февраля Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера представит первую премьеру 2022 года – спектакль «Не обо мне» по пьесе современного российского драматурга Майи Тульчинской.

Главную роль в спектакле сыграет известная московская актриса, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Армении, почетный деятель искусств Москвы, актриса Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Бабичева. Абхазской публике актриса знакома по ролям в спектаклях «Особые люди» и «Три высокие женщины», которые были показаны в РУСДРАМе в рамках проекта «Шедевры московской сцены».

В РУСДРАМе давно планировали сотрудничество с Верой Бабичевой, искали подходящий материал, понимая, что это должен быть моноспектакль актрисы на основной сцене. Вера Бабичева - актриса столь значительного  масштаба и опыта, за плечами которой главные роли в Московском театре им. Маяковского, Театре на Малой Бронной и других, что имеет право на прямой и откровенный разговор со зрителем.

«Не обо мне» – это спектакль не о Вере Бабичевой, но и о ней тоже: он о каждом из нас, о «времени, в котором стоим»; о цифровых технологиях, усиливающих отчуждение; о том, что нас беспокоит и о чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой; о мужестве личной правды; о боли расставания с иллюзиями и счастье освобождения.

Режиссёр-постановщик спектакля – Мария Романова, чьи спектакли «Кровавая свадьба», «Радость вопреки всему», «Бродский» уже стали украшением репертуара Театра Искандера и снискали многочисленных поклонников среди абхазских и зарубежных театралов.

Спектакль «Не обо мне» подарит зрителям встречу с прекрасной актрисой и незабываемые впечатления от соприкосновения с настоящим театральным искусством, наполненным смыслами и подлинными переживаниями.

Вера Бабичева, актриса: «Если бы я заказала пьесу о своей жизни, она была бы менее мне близка, чем эта. Пьеса про нас всех, про женщин, про наших детей, про наших мужей, про предательства, про то, чем мы живем – все про нашу жизнь, о том, что у всех нас болит. Самое прекрасное в этой пьесе, как мне кажется, женщина, которая пытается с этим справиться и справляется. И тогда я понимаю для чего я выхожу на сцену – я кому-то помогу, где-то произойдут эти совпадения и человек подумает, она смогла справиться, значит, можно, значит нужно жить»  

Ираклий Хинтба, генеральный директор Театра Искандера: «Совсем скоро состоится премьера, наверное, самого необычного для нашего театра спектакля. Во-первых, это современная пьеса, написанная буквально несколько лет назад известным российским драматургом Майей Тульчинской. И эта пьеса о сегодняшнем дне, обо всем, что нас занимает, беспокоит, удивляет, пугает… При всей современности тем, затронутых в пьесе, она все-таки о вечном: о любви и одиночестве, о привязанностях и предательствах, об отношениях «отцов и детей», о смысле существования. Все, что беспокоит каждого из нас, что найдет отклик в каждом зрителе. Во-вторых, это спектакль, поставленный специально на приглашенную актрису, и нам повезло, что эта актриса  - заслуженная артистка России и Армении Вера Бабичева. Приходите хотя бы для того, чтобы увидеть грандиозную актрису в сложнейшем жанре моноспектакля на большой сцене. Это настоящий мастер-класс актерского искусства».

Спектакль идет 1 час (без антракта). 9 марта он будет сыгран в Москве в рамках больших гастролей Театра Искандера. Билеты на премьеру 25 и 26 февраля в продаже.

Амра Амичба

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