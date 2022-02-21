ГЛАВЫ ДНР И ЛНР ПОПРОСИЛИ ПУТИНА ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИК

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. МОСКВА /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник обратился к России с просьбой признать республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство.

«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24.

«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», - добавил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что обращение к президенту России Владимиру Путину о признании республики сделано с целью определения международной правосубъектности и как следствие возможности полноценного противостояния военной агрессии Украинской власти, недопущения жертв среди мирных жителей, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Кроме того, Пушилин выразил благодарность Путину за участливое отношение и помощь Донецкой и Луганской народным республикам с 2014 года.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас принять мою искреннюю благодарность за ваше участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года», - сказал он.

По словам Пушилина, жители Донбасса ощущают себя русскими по духу и считают важным «интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство». «Ваши политические решения, такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, бесценны для нас», - подчеркнул глава ДНР.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также попросил президента России признать независимость республики.

«Уважаемый Владимир Владимирович! С целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», - сказал он.

С такой же просьбой к президенту России обратился затем председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошник.

«От имени Народного Совета Луганской народной республики, учитывая прежде всего интересы жителей республики, а также обращение главы ЛНР в связи с обострением обстановки на территории республики, мы обращаемся к вам и просим признать ЛНР в качестве суверенного и независимого государства», - сказал он.