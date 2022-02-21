МЕДВЕДЕВ: МЫ СТОИМ ПЕРЕД НЕПРОСТОЙ ДИЛЕММОЙ, СВЯЗАННОЙ С ПРИЗНАНИЕМ ДНР И ЛНР
Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. МОСКВА, РИА Новости. Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий (ДНР, ЛНР), которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял», - сказал Медведев на заседании Совбеза в понедельник.
Он добавил, что «неплохо помнит 2008 год», когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии.
«Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя», – отметил Медведев.
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