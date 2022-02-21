ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. Г. БЖАНИЯ

Долгие годы народ Донбасса сталкивается с тяжелыми испытаниями. Официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на различных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса. Искусственное затягивание дипломатического урегулирования конфликта украинской стороной привело к резкому обострению ситуации на Донбассе, ухудшению гуманитарной ситуации в Республиках. В результате эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России.



Таким образом, решение о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам.



Как союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России. Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе. Более того, считаем, что решение о признании Россией Республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос.



Желаю народам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики скорейшей нормализации обстановки, мира и процветания.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.