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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. Г. БЖАНИЯ

Новости Понедельник, 21 февраля 2022 23:06
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. Г. БЖАНИЯ

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Приветствуем решение Президента Российской Федерации В. В. Путина о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Долгие годы народ Донбасса сталкивается с тяжелыми испытаниями. Официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на различных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса. Искусственное затягивание дипломатического урегулирования конфликта украинской стороной привело к резкому обострению ситуации на Донбассе, ухудшению гуманитарной ситуации в Республиках.      В результате эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России.

Таким образом, решение о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам.

Как  союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России. Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе. Более того, считаем, что решение о признании Россией Республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос.

Желаю народам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики скорейшей нормализации обстановки, мира и процветания.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 21 февраля 2022 23:08

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