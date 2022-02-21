ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 296 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 565 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 296 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести.