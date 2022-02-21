ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 296 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 565 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 296 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 35, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 76 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50854 человека.
Зарегистрировано 638 летальных случаев. Выздоровели 43003 человека.
Последнее от Super User
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. Г. БЖАНИЯ
- ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ О ПРИЗНАНИИ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
- АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
- ГОСДУМА ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР И ЛНР
- МЕДВЕДЕВ: ДАВЛЕНИЕ НА РФ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ЛНР И ДНР БУДЕТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ, НО МЫ ЗНАЕМ, КАК ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ