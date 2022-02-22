ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ПРИЕМУ И РАЗМЕЩЕНИЮ В СУХУМЕ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР
Cухум. 22 февраля 2022. Абхазия-Информ. По поручению президента Абхазии Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам подготовки к приему и размещению в Сухуме первой группы жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, принявших решение временно покинуть места постоянного проживания в связи с резким обострением ситуации на Донбассе, сообщает заместитель руководителя Аппарата правительства Кристиан Бжания.
В совещании приняли участие вице-премьер Сергей Пустовалов, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, директор тургостиницы «Айтар» Тимур Адлейба.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость тщательной проработки всех вопросов, связанных с организацией проживания, питания, медицинского и бытового обслуживания прибываемых людей, особое внимание уделяя детям.
Перевозка перемещаемых лиц президентом страны поручена МЧС и Минтуризма Абхазии. Координация работы всех государственных служб и организаций, привлеченных к обеспечению проживания беженцев, возложена на вице-премьера Сергея Пустовалова.
Об этом сообщает сайт столицы.