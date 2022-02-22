ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ПРИЕМУ И РАЗМЕЩЕНИЮ В СУХУМЕ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР

Cухум. 22 февраля 2022. Абхазия-Информ. По поручению президента Абхазии Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам подготовки к приему и размещению в Сухуме первой группы жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, принявших решение временно покинуть места постоянного проживания в связи с резким обострением ситуации на Донбассе, сообщает заместитель руководителя Аппарата правительства Кристиан Бжания.