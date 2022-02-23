ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 247 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 22 февраля проведено у 464 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 247 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 20 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.