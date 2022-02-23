ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 247 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 22 февраля проведено у 464 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 247 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 20 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 34, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента, мужчины 56, 59, и 88 лет.
В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 64 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51101 человек.
Зарегистрировано 642 летальных случая. Выздоровели 43427 человек.
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