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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 247 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 23 февраля 2022 15:52
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 247 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 22 февраля проведено у 464 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 247 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 20 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 34, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.

В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента, мужчины 56, 59, и 88 лет.

В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 64 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51101 человек.

Зарегистрировано 642 летальных случая. Выздоровели 43427 человек.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 23 февраля 2022 15:54

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