МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

«Нет также и полноценной системы службы психического здоровья для детей и подростков, включая психосоциальную помощь. По причине отсутствия специалистов, и, соответственно, самой службы, неоднократно выявлялись трудности в диагностике психических расстройств у детей. Такие же проблемы есть и с постановкой диагноза детям с особенностями развития, в связи с чем отбор детей в коррекционные школы не всегда адекватен, так как постановка диагноза лёгкой умственной отсталости требует серьёзного обследования детским психиатром и клиническим психологом, а только потом прохождения психолого- медико-педагогической комиссии», – сказала Джинджолия.

Эдуард Бутба отметил, что страна нуждается в детских клинических психологах, психиатрах, кардиологах и специалистах по детской ультразвуковой диагностике. Он подчеркнул, что Минздрав знает об этой проблеме и делает все возможное, чтобы ее решить.

Министр также подчеркнул, на данном этапе есть возможность заложить в проекте строительства новой детской Республиканской больницы расходы по содержанию амбулаторного отделения детского психического здоровья и этот вопрос будет рассматриваться в компетентных ведомствах.

В ходе встречи были озвучены и проблемы финансирования реабилитационных центров (Очамчырский, Ткуачрчалский, Галский и Центр «Логопед»).

В завершение встречи Эдуард Бутба сказал, что Минздрав всегда готов оказать необходимую помощь и поддерживать с офисом Уполномоченной по правам ребёнка тесное сотрудничество.