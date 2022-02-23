ГРУППА СОТРУДНИКОВ МЧС АБХАЗИИ НАПРАВИЛАСЬ В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ В АБХАЗИЮ

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Согласно распоряжению Президента РА Аслана Бжания группа сотрудников МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния, направилась в Донецк и Луганск для эвакуации беженцев в Абхазию.

Колонна МЧС состоит из двух автобусов, реанемобиля и машины сопровождения. На первом этапе планируется доставить в республику около 100 граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.