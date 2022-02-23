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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Среда, 23 февраля 2022 16:01
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия, в ходе реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Абхазии Гунба А.В.

В результате проведенного тщательного досмотра товара, предназначенного для личного пользования, внутри холодильного оборудования были обнаружены ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты в количестве 40 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК совместно с должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля, остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Абхазии Джинджия С.А.

В результате досмотра салонного отделения обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 7 ед. и материнские платы в количестве 17 ед. 

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Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнут проверке торговый объект.

В результате проверки обнаружены веб-камеры и кабель-переходники, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства в количестве 180 ед.

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По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

ххх

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал»  в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гал подвергнут проверке торговый объект.

В результате досмотра обнаружена парфюмерная продукция и краски для волос на общую стоимость 106 700 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 23 февраля 2022 16:23

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