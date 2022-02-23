В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ С ВОЕННЫМИ ПСИХОЛОГАМИ

В ходе мероприятия обсуждались проблемные вопросы, касающиеся работы психолога в воинских частях и отдельных подразделениях.

Особое внимание было уделено разбору новых методик и работе по проведению профессионально-психологического тестирования в Министерстве Обороны, Генеральном штабе Вооруженных Сил, воинских частях и отдельных подразделениях, учреждениях МО РА.

Основная цель данной работы – изучение профессиональных качеств, выработки рекомендаций, изучения направленности на военную службу, оценки уровня развития профессионально важных качеств, требованиям профессии и заключение о профессиональной пригодности служащих МО РА.