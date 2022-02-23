ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с 23 февраля. В поздравлении говорится:
«Уважаемые ветераны, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил и все граждане Республики Абхазия!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. День 23 февраля стал символом мужества и доблести, верности долгу и патриотизма. Эти незыблемые ценности передаются из поколения в поколение и никогда не утеряют своего значения.
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто выбрал своим призванием воинскую службу, кто обеспечивает мир и безопасность граждан и государства. В День защитника Отечества поздравления принимают все, кто отстаивал свободу Родины, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в ее процветание. Народ Республики Абхазия гордится своими защитниками и никогда не забудет тех, кто сложил головы во имя мира и будущего своей страны.
Дорогие сограждане, в этот праздничный день желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия.
Президент А. Бжания».