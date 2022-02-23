КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ВЫСТУПИТ НА ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ ЮРИЯ БАШМЕТА В СОЧИ
Новости Среда, 23 февраля 2022 16:58
Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Абхазская хоровая капелла примет участие в фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, художественный руководитель и дирижер Государственной хоровой капеллы Нора Аджинджал. Выступит Абхазская хоровая капелла на фестивале в четверг, 24 февраля.
Фестиваль искусств Юрия Башмета – одно из крупных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса.
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