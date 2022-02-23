ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТПП АБХАЗИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ В СТАМБУЛЕ
Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. По приглашению представителей компании «Texta Global», состоялась встреча с Гундой Анкваб – представителем Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Турции.
Данная компания основана в Стамбуле в 2021 году и является независимым аналитическим центром, работающая под эгидой Texta Agency.
На прошедшей встрече представитель ТПП рассказала об истории, общих экономических показателях Республики Абхазия и ее туристическом потенциале.
По словам Гунды Анкваб, турецкая сторона интересовалась продукцией, импортируемой в Республику Абхазия и экспортируемая из нее.
В рамках встречи, представитель ТПП отметила о наличии в Турции многочисленной абхазкой диаспоры, которая проживает в городах – Стамбуле, Сакарье, Бурсе и Кайсери.
Участниками встречи был поднят вопрос здравоохранения, открытия частных клиник в Абхазии и привлечения в республику квалифицированных иностранных врачей.
Кроме того, турецкую сторону интересовали вопросы въезда на территорию республики и получения виз для иностранных граждан, а также приобретения недвижимости.
По окончанию стороны поблагодарили друг друга за организацию встречи и отметили готовность и дальше продолжить переговоры.
Материал о прошедшей встрече опубликован на официальном сайте https://www.thetextaglobal.com/
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