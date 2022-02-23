ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТПП АБХАЗИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ В СТАМБУЛЕ

Данная компания основана в Стамбуле в 2021 году и является независимым аналитическим центром, работающая под эгидой Texta Agency.

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. По приглашению представителей компании «Texta Global», состоялась встреча с Гундой Анкваб – представителем Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Турции.

На прошедшей встрече представитель ТПП рассказала об истории, общих экономических показателях Республики Абхазия и ее туристическом потенциале.

По словам Гунды Анкваб, турецкая сторона интересовалась продукцией, импортируемой в Республику Абхазия и экспортируемая из нее.

В рамках встречи, представитель ТПП отметила о наличии в Турции многочисленной абхазкой диаспоры, которая проживает в городах – Стамбуле, Сакарье, Бурсе и Кайсери.

Участниками встречи был поднят вопрос здравоохранения, открытия частных клиник в Абхазии и привлечения в республику квалифицированных иностранных врачей.

Кроме того, турецкую сторону интересовали вопросы въезда на территорию республики и получения виз для иностранных граждан, а также приобретения недвижимости.

По окончанию стороны поблагодарили друг друга за организацию встречи и отметили готовность и дальше продолжить переговоры.

Материал о прошедшей встрече опубликован на официальном сайте https://www.thetextaglobal.com/