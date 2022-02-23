СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СТОЛИЦЕ
Новости Среда, 23 февраля 2022 17:21
Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Инфографика розничной стоимости продовольственных товаров в Сухуме на 22.02.2022 г. (стоимость указана за кг/л)
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