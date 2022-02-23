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АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

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ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
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В мире

ДНР И ЛНР ОБЪЯВИЛИ ОБ ЭВАКУАЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РОССИЮ
февраля 18 2022

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ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022
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МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
января 27 2022
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СТОЛИЦЕ

Новости Среда, 23 февраля 2022 17:21
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СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СТОЛИЦЕ

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Инфографика розничной стоимости продовольственных товаров в Сухуме на 22.02.2022 г. (стоимость указана за кг/л)

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Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 23 февраля 2022 17:27

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