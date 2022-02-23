ЗАРЕГИСТИРИРОВАНО ЕЩЕ ТРИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 23 февраля 2022 года, было зарегистрировано 3 кандидата в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:

Жилинская Елена Николаевна – по избирательному округу № 2 (Новый район);