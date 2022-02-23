50 ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАНО ИЗ ЛНР В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. 21 февраля президент Республики Абхазия Аслан Бжания дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям страны. Он распорядился организовать прием и места для размещения беженцев из Луганской Народной Республики. Уже через два дня первые автобусы с эвакуируемыми были отправлены из ЛНР. Также, глава МЧС Абхазии, генерал-лейтенант Лев Квициния прибыл в Луганск с целью проконтролировать процесс эвакуации женщин, детей и стариков.

23 февраля 50 человек было вывезено из республики. Среди них 18 женщин, 31 ребенок и 1 пенсионер. Сотрудники МЧС ЛНР осуществляли безопасную погрузку детей, а также оказывали практическую помощь по выносу и загрузке личных вещей. Организованная колонна доставит граждан до границы ЛНР с Российской Федерацией, где их ожидает транспорт МЧС Республики Абхазия.

Для эвакуируемых созданы все необходимые условия. Людям будет предоставлено питание, проживание, а также все необходимые вещи и средства для комфортного пребывания. Детям будет организован отдых и оздоровление. Это необходимо, чтобы маленькие жители Республики хоть на время забыли о войне. Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановке на территории Республики.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.