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Абхазия Информ

50 ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАНО ИЗ ЛНР В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 23 февраля 2022 19:25
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50 ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАНО ИЗ ЛНР В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. 21 февраля президент Республики Абхазия Аслан Бжания дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям страны. Он распорядился организовать прием и места для размещения беженцев из Луганской Народной Республики. Уже через два дня первые автобусы с эвакуируемыми были отправлены из ЛНР. Также, глава МЧС Абхазии, генерал-лейтенант Лев Квициния прибыл в Луганск с целью проконтролировать процесс эвакуации женщин, детей и стариков. 

23 февраля 50 человек было вывезено из республики. Среди них 18 женщин, 31 ребенок и 1 пенсионер. Сотрудники МЧС ЛНР осуществляли безопасную погрузку детей, а также оказывали практическую помощь по выносу и загрузке личных вещей. Организованная колонна доставит граждан до границы ЛНР с Российской Федерацией, где их ожидает транспорт МЧС Республики Абхазия.

Для эвакуируемых созданы все необходимые условия. Людям будет предоставлено питание, проживание, а также все необходимые вещи и средства для комфортного пребывания. Детям будет организован отдых и оздоровление. Это необходимо, чтобы маленькие жители Республики хоть на время забыли о войне. Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановке на территории Республики.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.    

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 23 февраля 2022 19:26

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