БЕЖЕНЦЫ ИЗ ДНР И ЛНР БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ В АБХАЗИЮ СОТРУДНИКАМИ МЧС

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии 23 февраля прибыли в Луганск. На встрече с коллегами в МЧС ЛНР абхазские и луганские спасатели обсудили детали эвакуации беженцев.

Согласно плану 50 беженцев из Луганской Народной Республики были переданы абхазским спасателям на пропускной пункте Гуково, на границе России и ЛНР, а 38 граждан ДНР – на КПП «Успенка» на границе РФ и ДНР.