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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ В РА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РФ

Новости Среда, 23 февраля 2022 21:46
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ В РА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РФ

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по результатам плановой проверки использования средств, выделенных из федерального бюджета России на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития РА  за период 2019-2020 годы и первое полугодие 2021 года, проведенной Федеральным казначейством. В совещании участвовали первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер Сергей Пустовалов.

Проверкой установлены нарушения и недостатки при использовании средств финансовой помощи Российской Федерации на реализацию «Соглашения о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан» от 14 апреля .2015 г. Речь идет о неправомерном начислении и выплате заработной платы административному и вспомогательному персоналу государственных учреждений республики, специалистам государственных учреждений, должности которых не относятся к основным категориям, а также сотрудникам государственных учреждений в сфере здравоохранения по занимаемым ставкам, превышающим норму труда, предусмотренную законодательством.

Проверкой установлено завышение предельной среднесписочной численности работников многих государственных учреждений.

Александр Анкваб поручил вице-премьерам до конца марта принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений в курируемых ими государственных учреждениях.

«Многочисленные совмещения работы в бюджетных организациях приводят не только к незаконным начислениям и выплатам заработной платы, но и лишают молодых специалистов возможности трудоустроиться по профессии, по этой причине они не возвращаются в республику после получения высшего образования», – подчеркнул премьер-министр.

Об этом сообщает сайт сайт правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 23 февраля 2022 21:48

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