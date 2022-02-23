НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В АБХАЗИЮ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое вещество в особо крупном размере, незаконно ввезенное в Республику Абхазия с целью сбыта, изъяли сотрудники УКОН МВД.
Задержаны двое граждан – житель Гудауты Чамагуа Адгур Валикович 1974 г.р. и проживающая в Москве Филиппова Наталья Владимировна 1977 г.р.
Плотно упакованные свертки с кристаллообразным белым веществом женщина хранила при себе в нижней одежде. В общей сложности изъято более 49 грамм наркотического средства «метадон», приобретенного последней по предварительному сговору с Чамагуа на территории Российской Федерации с целью сбыта и незаконно ввезенного в Республику Абхазия.
Оперативные мероприятия разработали и провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего задержали данных граждан после пересечения зоны таможенного контроля на КПП «Псоу».
В отношении Натальи Филипповой и Адгура Чамагуа по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 224 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА возбуждено уголовное дело.
Суд г. Сухум удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении граждан Филипповой и Чамагу в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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