НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В АБХАЗИЮ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое вещество в особо крупном размере, незаконно ввезенное в Республику Абхазия с целью сбыта, изъяли сотрудники УКОН МВД.

Плотно упакованные свертки с кристаллообразным белым веществом женщина хранила при себе в нижней одежде. В общей сложности изъято более 49 грамм наркотического средства «метадон», приобретенного последней по предварительному сговору с Чамагуа на территории Российской Федерации с целью сбыта и незаконно ввезенного в Республику Абхазия.

Оперативные мероприятия разработали и провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего задержали данных граждан после пересечения зоны таможенного контроля на КПП «Псоу».

В отношении Натальи Филипповой и Адгура Чамагуа по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 224 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА возбуждено уголовное дело.

Суд г. Сухум удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении граждан Филипповой и Чамагу в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.