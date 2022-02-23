СОТРУДНИКИ УКОН ИЗЪЯЛИ СИЛЬНЕЙШИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ НАРКОТИК

В ходе проведенных оперативных мероприятий задержан житель г. Сухум Агухава Химца Анатольевич 1990 г.р. после прохождения таможенного контроля на КПП «Псоу».

Cухум. 23 февраля 2022. Абхазия-Информ. Один из сильнейших синтетических наркотиков – мефедрон, изъят сотрудниками УКОН МВД при ввозе в Республику Абхазия.

В отношении последнего по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а так же ввоза на территорию РА наркотического средства в особо крупном размере по ч. 3 ст. 223 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА возбуждено уголовное дело. Расследование проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия, Агухава заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.