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Абхазия Информ

ЕС НАМЕРЕН ВВЕСТИ ПРОТИВ РОССИИ САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ В ИСТОРИИ СООБЩЕСТВА

Новости Четверг, 24 февраля 2022 13:42
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ЕС НАМЕРЕН ВВЕСТИ ПРОТИВ РОССИИ САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ В ИСТОРИИ СООБЩЕСТВА

Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. БРЮССЕЛЬ, /ТАСС/. Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества в связи с ее военной операцией на Украине. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы получим [на экстренном саммите ЕС в четверг] политическое поручение ввести самый жесткий пакет санкций когда-либо», – сказал он и подчеркнул, что Европа переживает одни из самых мрачных часов со времен Второй мировой войны.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

«Сегодня мы представим пакет масштабных и целенаправленных санкций европейским лидерам для их одобрения. С помощью этого пакета мы нацелимся на стратегические секторы российской экономики, блокируя их доступ к ключевым технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации», – сказала она.

Кроме того, по ее словам, ЕС заморозит российские активы в сообществе и прекратит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

«Как и в случае с первым пакетом санкций, мы тесно сотрудничаем с партнерами и союзниками. Эти санкции призваны нанести серьезный ущерб интересам Кремля и его способности финансировать войну», – добавила она.

Лидеры 27 стран ЕС проведут экстренную встречу в четверг вечером, чтоб обсудить ситуацию вокруг Украины и дальнейшие шаги в отношении России.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 24 февраля 2022 13:44

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