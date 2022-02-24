ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСКУРСИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ
Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма».
В законе говорится:
"Осуществлять экскурсионную деятельность могут только граждане Абхазии.
За осуществление экскурсионной деятельности без аттестации или с нарушением правил аттестаций – штраф в размере трехсот минимальных размеров оплаты труда на граждан. Для юридических лиц – пятьсот минимальных размеров оплаты труда.
За повторное нарушение в течение шести месяцев после наложения административного взыскания будет взиматься штраф в двукратном размере".
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