Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма».

"Осуществлять экскурсионную деятельность могут только граждане Абхазии.

За осуществление экскурсионной деятельности без аттестации или с нарушением правил аттестаций – штраф в размере трехсот минимальных размеров оплаты труда на граждан. Для юридических лиц – пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

За повторное нарушение в течение шести месяцев после наложения административного взыскания будет взиматься штраф в двукратном размере".