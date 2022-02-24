ЛУКАШЕНКО О ПРИЗНАНИИ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА: ВОПРОС НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. Вопрос о признании ЛНР и ДНР Белоруссией на повестке дня. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», – сказал он.