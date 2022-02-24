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Абхазия Информ

ЛУКАШЕНКО О ПРИЗНАНИИ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА: ВОПРОС НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Новости Четверг, 24 февраля 2022 13:09
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ЛУКАШЕНКО О ПРИЗНАНИИ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА: ВОПРОС НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. Вопрос о признании ЛНР и ДНР Белоруссией на повестке дня. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», – сказал он.

Лукашенко обратился к украинцам: «Давайте сделаем так, что мы, славяне, всегда жили в мире и согласии. Остановитесь! Отмахнитесь от заокеанских хозяев. Как только вы станете неугодными, они вас выбросят на помойку истории».

Напомним, сегодня началась российская операция по защите ЛНР и ДНР.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 24 февраля 2022 13:14

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