ЗАЯВЛЕНИЕ АБХАЗСКОГО НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ

« Утром 24 февраля Российская Федерация начала военную операцию по умиротворению фашистского режима на Украине. Последовательно, раз за разом, с участием международных посредников руководство России пыталось вразумить и вернуть за стол переговоров украинскую сторону. Ответом таких попыток стала угроза со стороны Украины о создании ядерного оружия. Продолжается геноцид населения Донецкой и Луганской республик. Безусловно, такие действия не могли остаться безнаказанными.

Украинский народ является братским для абхазского народа, однако на протяжении многих лет оказался под управлением фашистких режимов. Результат которых – ненависть к своему прошлому, ко всему, что связывало страны бывшего Советского Союза. Яркий тому пример, то какое активное содействие националистские движения Украины оказывали грузинским войскам в период оккупации Абхазии во время войны 1992-1993 годов.

Сегодня Россия проводит хирургическую операцию по удалению раковой опухоли национализма и фашизма в руководстве Украины, иначе эта опухоль погубила бы весь украинский народ.

Мы поддерживаем действия России и надеемся, что в ближайшее время наступит мир и народ Украины будет благодарен России за освобождение от ига фашизма.