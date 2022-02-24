В ГЕНПРОКУРАТУРЕ УСТАНОВЯТ ДЕЖУРСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ.

В целях обеспечения законности в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Генеральным прокурором Республики Абхазия издано Распоряжение за №05 от 03.02.2022 года, в соответствии с которым прокурорам поручено обеспечить своевременное рассмотрение жалоб в определенные законом сроки, в том числе, в выходные дни; установить дежурства для осуществления приема граждан на период избирательной кампании; обращать внимание на соблюдение законодательных норм при формировании избирательных комиссий, проведении предвыборной агитации, финансировании избирательной кампании; при выявлении в ходе проверки соблюдения законодательства о выборах признаков преступления, незамедлительно организовать проведение проверки сообщения о преступлении.