В АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОПРОС ПРИЗНАНИЯ ДНР И ЛНР

«Мы говорили с министром иностранных дел, они сделают заявление, что Абхазия готова рассматривать вопрос о взаимном признании», – приводит слава главы Совбеза «Абхазия – центр».

Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии готовы рассмотреть вопрос о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил 23 февраля секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

МИД Абхазии накануне в приветственном заявлении о решении президента Российской Федерации признать государственный суверенитет и независимост ДНР и ЛНР относительно этого вопроса заявил, что Сухум «готов к консультациям».

Как сообщало EADaily, до 21 февраля, когда о признании Донецка и Луганска объявил Владимир Путин, единственной страной, признавшей суверенитет ЛДНР, оставалась Южная Осетия.

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